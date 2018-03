Grave giovane per auto fuori strada

Un ventiduenne è rimasto gravemente ferito nella notte in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 205, nei pressi di Porchiano del Monte, una frazione di Amelia.

Il giovane, residente a Lugnano in Teverina, intorno alle 2 ha perso il controllo della propria auto, finita fuori strada e schiantatasi contro un albero. È stato estratto dalle lamiere cosciente, ma con varie ferite provocate dal violento urto. Il ventiduenne è stato quindi trasportato dal 118 all'ospedale di Terni. Non risultano altre auto o persone coinvolte.

Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Amelia.