Da Regione contributo parrucche post chemioterapia

"La Regione ha stanziato un contributo economico per aiutare le persone malate di tumore, che hanno perso i capelli a causa di trattamenti chemioterapici, ad acquistare una parrucca e ad affrontare in maniera più serena le cure": lo ha reso noto l'assessore regionale alla Salute, Coesione sociale e Welfare, Luca Barberini. Evidenziando che "l'Umbria è tra le prime Regioni ad aver adottato un provvedimento del genere, impegnando risorse regionali specifiche, poiché l'acquisto di parrucche non è stato incluso tra le prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale, attraverso l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza".

"Si tratta di una precisa scelta politica" ha spiegato Barberini. "L'intervento - ha aggiunto - è rivolto a tutti i cittadini umbri interessati da tale patologia, senza distinzioni di sesso o età. Il messaggio è che la sanità umbra non lascia indietro nessuno e la comunità regionale sostiene chi è più fragile, anche attraverso piccoli gesti capaci di dare speranza".