Battesimo per nuovo volo Perugia-Francoforte

Inaugurato con il tradizionale "battesimo di volo" (l'aereo bagnato dagli idranti dei mezzi dei vigili del fuoco) il nuovo collegamento Ryanair tra Perugia e Francoforte, in programma ogni martedì e sabato fino al 27 ottobre.

Oltre 300 i passeggeri prenotati sui voli inaugurali (pari ad un riempimento medio dell'81%) - riferisce la società di gestione dello scalo perugino -, dove erano presenti anche alcuni rappresentanti delle istituzioni che si sono recati a nella città tedesca per un evento di presentazione della 'destinazione Umbria'. Quasi al completo i voli in partenza e in arrivo programmati nel fine settimana di Pasqua, per i quali al momento sono stati venduti il 98% dei biglietti disponibili.