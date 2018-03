A Norcia processione Venerdì Santo

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 27 MAR - La Processione del Venerdì Santo di Norcia si terrà regolarmente, con la stessa impostazione di quella dell'anno scorso, che era stata fortemente condizionata dal terremoto.

La Processione partirà dal piazzale antistante i moduli abitati collettivi dislocati sulla circonvallazione, dove si disporrà il corteo e si accoderanno i cittadini. Cristo Morto giungerà però dal rione di Capolaterra - in segno di attenzione alla gente del quartiere dove la Processione ha avuto sempre origine e sede - accompagnato da un drappello di Vigili del fuoco di Norcia, che l'anno scorso si sono prodigati per la città e per salvare dalle macerie suppellettili, arredi, statue, costumi della Processione Il percorso si svolgerà sempre attorno alle mura castellane di Norcia e sarà caratterizzato, come in passato, da alcuni quadri viventi. Si tratta dei momenti della Passione più significativi: la Flagellazione, Cristo incontra la Veronica, la Crocifissione, la Deposizione dalla Croce.