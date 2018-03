Vodka e tequila a minorenni, multati

Vodka e tequila ai minorenni: per questo motivo i gestori di due locali pubblici di Perugia sono stati sanzionati dalla polizia.

Nel corso dei controlli svolti dal personale della divisione polizia amministrativa della questura di Perugia con quello della polizia municipale, in via dei Priori è stato sorpreso un sedicenne mentre usciva da un locale con in mano un bicchiere contenente vodka. Entrati con il ragazzo, gli agenti hanno identificato il gestore - un italiano residente a Perugia - al quale è stata contestata l'illecita somministrazione di bevanda alcolica a minori di 18 anni: per lui è scattata la sanzione amministrativa pari a 300 euro.

In un esercizio di via Maestà delle Volte, invece, gli agenti hanno sorpreso - all'interno del locale - il gestore mentre versava tequila nei bicchieri di due diciassettenni. Per l'uomo, anch'egli perugino, multa di 600 euro.