Uomo morto in scontro a Città Pieve

Un uomo di una quarantina d'anni è morto in uno scontro tra due auto avvenuto nella zona di Po Bandino, a Città della Pieve.

Sull'incidente hanno svolto accertamenti i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo. Sul posto anche il 118.

Una donna è stata invece ricoverata in ospedale con riserva di prognosi dopo essere finita con la sua Twingo contro la cuspide del guard-rail allo svincolo di Passignano, sul raccordo Perugia-Bettolle. L'auto era diretta verso nord. In questo caso è intervenuta la polizia stradale insieme al personale del soccorso sanitario.