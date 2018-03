Riapre strada per Castelluccio

La strada provinciale 477 per Castelluccio di Norcia sarà di nuovo transitabile, in tre precise fasce orarie, a partire dalla mattina di martedì 27 marzo. A confermare la riapertura è il Comune di Norcia attraverso un post sulla propria pagina Facebook. I mezzi potranno transitare dalla città di San Benedetto fino al borgo e viceversa dalle 7 alle 8, dalle 12 alle 13 e dalle 17,30 alle 19.

Salvo condizioni meteo avverse che potrebbero suggerire nuovamente la chiusura. L'apertura regolata in tre fasce orarie rimarrà in vigore fin quando non saranno completati i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale, che poi sarà aperto per tutto l'arco della giornata, con il transito regolato da impianti semaforici.