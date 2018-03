Oltre 20 eventi per Settimana cervello

"Quest'anno il calendario della Baw-Umbria 2018 ha triplicato la propria proposta culturale con oltre 20 eventi e per tale motivo la Settimana del cervello è stata organizzata in tre sezioni 'Convegni e Seminari', 'Laboratori Interattivi' e 'Screening', interamente gratuiti e rivolti a tutta la popolazione": a fare il bilancio sono le psicologhe Corinna Bolloni e Majla Trovato, organizzatrici dell'evento, che si è svolto a Perugia e in altri luoghi della regione dal 12 al 16 marzo scorsi, e partner ufficiali Dana Foundation.

Ogni anno in occasione della Brain Awareness Week (Baw), campagna mondiale no profit per la celebrazione del cervello promossa dalla "Dana Alliance for Brain Initiatives" (www.dana.org), molti esperti professionisti nel settore delle neuroscienze - spiega una nota dei promotori - si mobilitano allo scopo di divulgare e promuovere la conoscenza sulle tematiche riguardanti il cervello.