Intesa per stabilizzare precari Regione

E' stato firmato il protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli uffici della Giunta regionale, che sarà attuata nel triennio 2018-2020. Ne ha dato notizia l'assessore regionale al personale Antonio Bartolini. Sottolineando come "l'intesa raggiunta dà attuazione alla normativa prevista dal cosiddetto Decreto Madia per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazione, tenendo conto che dal comitato dei precari e dalle stesse organizzazioni sindacali è emersa la richiesta all'amministrazione regionale di individuare una proposta di stabilizzazione unica, esclusivamente riservata ai precari, in tempi rapidi e di rapido espletamento ed equa, tenuto conto anche delle scadenze già intervenute dei contratti dei precari stessi".

"In questo modo - ha spiegato Bartolini in una nota - possiamo offrire prospettive certe anche ai numerosi lavoratori interessati".