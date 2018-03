A Villa Umbra corso Formazione manageriale program

Al via, a Villa Umbra la prima e la seconda edizione del corso "Formazione manageriale program e project management", rivolto ai dirigenti e direttori della Regione Umbria. Promosso dalla stessa Regione e curato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica in qualità di soggetto attuatore, si inserisce all'interno del Pra, Piano formativo per l'intero periodo di programmazione 2014-2020.

I lavori sono stati aperti da Antonio Bartolini, assessore regionale alle Riforme. "Prende avvio a Villa Umbra - ha affermato - il programma di formazione manageriale 'Program e project management', un corso finanziato con il Piano di rafforzamento amministrativo previsto dal Programma operativo regionale, quindi con fondi europei, e curato dalla Scuola, soggetto attuatore, tra le migliori scuole di pubblica amministrazione in Italia. Obiettivo del percorso formativo è favorire e sostenere il lavoro di squadra tra dirigenti e funzionari per raggiungere risultati in modo più efficace ed efficiente".