A Fuorisalone progetto Basilica Norcia

Un progetto dal respiro internazionale per ricostruire a Norcia la "Casa" del Patrono d'Europa: il percorso metodologico, nonché i criteri del bando di gara internazionale che il Ministero dei Beni culturali dovrà predisporre per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto andata distrutta dopo il sisma che ha colpito la Valnerina nel 2016, saranno illustrati ad un pubblico specializzato ed alla stampa a Milano, nell'ambito delle iniziative organizzate per il Fuorisalone 2018.

L'incontro è intitolato "La Basilica di San Benedetto a Norcia. Un progetto Europeo per la ricostruzione", si terrà il 19 aprile, alle 18, nell'aula del Senato Accademico all'Università. "La Basilica di San Benedetto - ha spiegato Marini - oltre al suo grande valore culturale, architettonico, storico ed artistico, rappresenta un simbolo per la comunità, non solo umbra e italiana, ma europea".