Non si ferma all'alt e fa incidente

(ANSA) - TERNI, 25 MAR - Non si è fermato all'alt degli agenti, poi durante un breve inseguimento è rimasto coinvolto in un incidente, rifiutandosi infine di sottoporsi all'etilometro: per questo un trentunenne di Terni è stato denunciato dalla polizia stradale nel corso dei controlli svolti nella notte. Il giovane, alla guida di una Wolksvagen Golf, non si è fermato al posto di controllo in viale Oberdan, proseguendo la sua corsa per circa 500 metri, fino all'incrocio tra via Buonarroti e via Borsi. Qui si è scontrato con una Opel Meriva con a bordo quattro ragazzi, che non hanno riportato ferite. Il trentunenne è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi all'etilometro e sanzionato per non aver dato la precedenza all'intersezione e per non essersi fermato all'alt. Quest'ultima contestazione è stata rivolta anche ad un trentacinquenne, che non si è fermato allo stesso posto di controllo, venendo poi bloccato nei pressi dello stadio. Gli è stato riscontrato un valore di alcol nel sangue pari a 0,89 grammi per litro.