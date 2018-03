Lettera aperta di Liberati(M5s) all'Anas

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - "Dopo 40 anni, mettere finalmente in sicurezza alcuni svincoli della Ss 675. Subito una nuova progettazione preliminare per le rampe Terni Nord-Ovest": è la sollecitazione espressa da Andrea Liberati, capogruppo M5s nell'Assemblea legislativa dell'Umbria, in una lettera aperta all'Anas.

"La presente - scrive il consigliere regionale all'ing.

Raffaele Celia (coordinamento territoriale Centro) - per sensibilizzarla in merito alla grave pericolosità degli svincoli di Terni Ovest e Terni Nord (Ss 675 - Rato), totalmente inadeguati non solo rispetto ai flussi di traffico odierno, ma anche agli attuali standard di sicurezza". "Sono 40 anni che nessuno mette mano a questa situazione, occorre che finalmente Anas - aggiunge, fra l'altro - investa subito risorse per Terni e per queste rampe".