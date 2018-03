Escursionista scivola in un burrone

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - Complesso intervento di recupero di un escursionista tedesco di 60 anni, rimasto ferito dopo essere scivolato in un burrone in località Argentella, sul versante umbro, a pochi chilometri da Castelluccio di Norcia.

L'uomo, come riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Perugia, ha riportato la frattura della gamba destra e lesioni di minore entità in più parti del corpo. A dare l'allarme è stato un altro escursionista che era con lui. La centrale del 118, considerata la località impervia con oggettive difficoltà di prestare soccorso, ha attivato i sanitari dell'elisoccorso e gli operatori del Soccorso alpino.

L'elicottero Icaro, partito dalla base di Fabriano, ha raggiunto il luogo dell'incidente con non poche difficoltà, legate alle avverse condizioni meteo. Recuperato il ferito con l'ausilio di un verricello, è stato trasportato all'ospedale più vicino (Macerata). Sul posto squadre del Soccorso alpino da Terni, Spoleto, Perugia e Ascoli Piceno.