Decine di tablet e pc rubati in scuola

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 24 MAR - Furto ingente di materiale informatico, nella notte, alla scuola media Luca Signorelli di Orvieto.

In base a quanto si apprende ignoti hanno rubato alcune decine di computer e tablet custoditi all'interno delle aule dell'istituto. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma dovrebbe raggiungere le diverse decine di migliaia di euro.

I ladri - secondo quanto accertato dalla polizia, che sta compiendo accertamenti sul posto - per entrare all'interno della scuola hanno scardinato alcune porte. Non ci sono al momento immagini che possano aiutare gli investigatori nell'identificazione degli autori del furto. Sul posto, dopo l'allarme fatto scattare da professori e personale scolastico all'apertura della scuola, anche la Scientifica.