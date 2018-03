Torna Agriumbria, compie 50 anni

Giovani, sicurezza, benessere animale, educazione alimentare: sono questi alcuni dei temi guida che saranno "il cuore" di Agriumbria 2018, edizione del cinquantenario, uno degli appuntamenti più importanti d'Italia tra quelli dedicati al mondo agricolo, in programma dal 6 all'8 aprile, nei padiglioni di Umbriafiere a Bastia Umbra.

Durante la fiera saranno in vetrina le migliori tecnologie e attrezzature per l'agricoltura, le rassegne zootecniche, il rapporto sui consumi delle carni di qualità e i tanti argomenti di attualità che saranno alla base di momenti di confronto tra offerta, domanda e mondo scientifico "di un comparto che è in continuo divenire". Saranno presenti in tre giorni oltre 450 espositori in rappresentanza di oltre 2.500 aziende e industrie.

"Per 50 anni Agriumbria - ha detto l'assessore regionale Fernanda Cecchini - ha accompagnato la crescita del contesto agricolo umbro e non solo e che anche oggi continua grazie alle opportunità che vengono messe in campo".