Palazzo Donini aperto per Giornate Fai

Una conferenza per far conoscere la storia della famiglia Donini che, fra il 1716 e il 1724, fece costruire in corso Vannucci a Perugia il Palazzo che porta il suo nome, ora sede della Presidenza della Giunta regionale, ha fatto da anteprima alle Giornate Fai di primavera in Umbria che, sabato 24 marzo e domenica 25, vedranno aprirsi di nuovo alle visite guidate anche il Palazzo stesso. Un approfondimento, dal titolo "La famiglia Donini e le sue proprietà".

A parlare della storia della famiglia e del suo legame con il territorio, con la presidente del Fai Umbria Nives Maria Tei Coaccioli, Maria Luisa Puletti Mencaroni, Maria Rita Silvestrelli e Francesco Federico Mancini.

"Siamo onorati - ha detto la presidente umbra Catiuscia Marini - che Palazzo Donini sia stato inserito nell'elenco dei luoghi visitabili nelle Giornate di primavera e venga così valorizzato anche attraverso l'omaggio a una famiglia storica importante al punto da realizzare un palazzo che assomiglia a un palazzo reale".