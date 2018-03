Master Camera commercio Terni su impresa 4.0

E' un vero e proprio master rivolto alle piccole e medie imprese e ai loro consulenti, con 11 incontri con oltre una decina tra manager, imprenditori e startupper, quello promosso dalla Camera di commercio di Terni sul tema "Innovare per competere nell'era 4.0". Prevede un percorso formativo di 36 ore completamente gratuito.

Il master è stato realizzato in collaborazione con il gruppo Hdrà Consenso, PricewaterhouseCoopers e Unione Giovani Dottori commercialisti ed esperti contabili di Terni.

"Siamo ben consapevoli delle difficoltà che sta attraversando questo territorio - ha detto il presidente della Camera di commercio Giuseppe Flamini - ma siamo anche coscienti che ingenti risorse sono a disposizione provenienti da canali diversi, penso non solo a Impresa 4.0 ma anche ai Fondi europei e allo stanziamento per il Piano delle periferie".