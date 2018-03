Attrezzature donate a pediatria Orvieto

L'Unità operativa di pediatria dell'ospedale di Orvieto si è arricchita di nuove attrezzature biomedicali "grazie alla generosità" della famiglia Tiberi. Lo riferisce l'Usl Umbria 2.

Proprio in questi giorni, infatti, sono arrivate "importanti attrezzature" come una bilancia per i neonati ed un sofisticato manichino per simulare le manovre di disostruzione sul lattante durante i corsi di Pblsd.

Le nuove attrezzature sono state consegnate alla dottoressa Elena Neri, responsabile dell'unità operativa di pediatria ed ora sono a disposizione del reparto. "La donazione - si nella nota della Usl - sottolinea ancora una volta la professionalità e l'impegno quotidiano di tutto il personale della pediatria".