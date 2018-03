Ambasciata cinese ringrazia Marini

"Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti, a nome dell'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, alla Giunta regionale ed a lei in particolare per l'alta considerazione e la sensibilità prestata a quanto accaduto": lo scrive l'ambasciatore in Italia Li Ruiyu in una lettera alla presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini. Questa aveva espresso "preoccupazione e sdegno" per l'episodio di violenza a sfondo razzistico subito da due giovani cinesi a Perugia.

"Da un lato - scrive l'ambasciatore - ci siamo profondamente dispiaciuti per la disgrazia accaduta ai due studenti, ma dall'altro, siamo confortati per la immediata solidarietà e la condanna del grave accaduto espressi da lei, così come dalla comunità italiana. L'Umbria rappresenta una regione di grande visione internazionale, inclusiva ed accogliente, dove arrivano sempre più cinesi per viaggiare, studiare e lavorare. Tutto ciò promuove notevolmente la cooperazione economica e gli scambi culturali tra i due Paesi".