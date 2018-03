Spostata sala prelievi ospedale Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 22 MAR - La sala prelievi dell'ospedale di Foligno è stata temporaneamente trasferita nella zona degli ambulatori dell'Area Medica, al piano terra, primo corridoio sulla destra dopo l'ingresso principale.

Il trasferimento è stato eseguito subito dopo il principio di incendio che ha interessato proprio gli ambulatori dove si effettuano i prelievi. Nessun disservizio e disagio per gli utenti - spiega una nota della Usl Umbria 2 - perché l'attività non ha subito alcuna interruzione. Per quanto riguarda la conta dei danni causati dal principio d'incendio ancora non è possibile una stima precisa. L'Usl Umbria 2 ha interessato la compagnia assicurativa e si stanno valutando tutti gli interventi.

I danni riguardano comunque, ad un primo rilievo, solo alcune pareti in cartongesso e gli arredi degli ambulatori.