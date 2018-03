Vescovo Norcia, sisma è Alzheimer comunità

"Il terremoto della Valnerina non solo ha provocato gravi danni al patrimonio artistico e ambientale, ma ha creato anche una cesura tra il passato e il futuro, si sono persi i punti di riferimento, non si riconoscono più i luoghi familiari dove si è vissuti. E' come l'Alzheimer di una comunità": lo ha detto l'arcivescovo, mons.

Renato Boccardo, durante la celebrazione eucaristica a Norcia, per la festa del patrono San Benedetto.

Presenti la presidente della Regione, Catiuscia Marini, la comunità dei monaci benedettini, il prefetto di Perugia Raffaele Cannizzaro, e il sindaco Nicola Alemanno.

"L'annuale celebrazione di San Benedetto ci deve aiutare a rinnovare un patto sociale e civile, a resistere alla tentazione dello scoraggiamento e della delusione" ha detto ancora Boccardo.