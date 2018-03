Portate al massimo aliquote Comune Terni

Sono stati adeguati, alla misura massima consentita, i valori delle tariffe e delle aliquote del Comune di Terni, per effetto della procedura di dissesto dell'ente dichiarata il primo marzo.

La delibera è stata firmata dal commissario straordinario, Antonino Cufalo.

Si tratta di un provvedimento obbligatorio e non revocabile, che avrà efficacia per i prossimi cinque anni.

In particolare la delibera riguarda l'Imu, la Tasi (tributo per i servizi indivisibili), l'addizionale comunale all'Irpef, la Tosap (suolo pubblico), l'imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni.

Vengono comunque confermate le agevolazioni e le detrazioni approvate lo scorso anno dall'ente, fino alla loro scadenza naturale.