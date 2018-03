Nuovi spazi residenza protetta Panicale

Inaugurato il piano superiore della residenza protetta S. Sebastiano di Panicale.

"Accoglierà altri dieci anziani non autosufficienti e consentirà di prendere in carico complessivamente 28 pazienti. La residenza protetta conferma Panicale quale polo di riferimento dell'area del Trasimeno" ha spiegato Andrea Casciari, direttore generale dell'Usl Umbria 1.

All'inaugurazione hanno partecipato anche Giulio Cherubini, sindaco di Panicale, Andrea Ferraguzzi, presidente del S.

Sebastiano, Simonetta Simonetti, direttore del Distretto, e Luca Barberini, assessore regionale alla Salute.

"Il borgo ospita anche - ha detto Casciari - la residenza protetta Olindo Brancaleoni, con altri 30 posti letto e un centro diurno che accoglie 10 persone, tutti gestiti dalla Usl, collegati tra loro e con gli altri servizi. Considerati i 58 posti letto delle due rp di Panicale e i 78 nelle due strutture private convenzionate di Città della Pieve e Magione, l'offerta per il Trasimeno ammonta a 136 posti letto".