Nasce a Spoleto la nuova "Accademia del Sapore" dell'Umbria che, nella città del festival, organizza il primo master di "Alta cucina" con coordinatore lo chef Maurizio Serva, due stelle Michelin, di Rieti.

Le lezioni si svolgono nei nuovi laboratori dell'istituto alberghiero "De Carolis" che da anni collabora con Inmetodo-Accademia del Sapore nell'offerta formativa di corsi di formazione dedicati all'enogastronomia. Il master, al quale prendono parte nove allievi, tra cui alcuni ex studenti dell'alberghiero di Amatrice, avrà una durata di circa sei mesi, per 560 ore tra didattica e prove di laboratorio.

"La formazione è alla base di ogni lavoro, soprattutto in questo mondo in cui le tecniche cambiano continuamente è necessario avere una struttura di base importante", spiega Serva. "Il nostro obiettivo - dice Emilio Landi, direttore di Inmetodo - è di creare in Umbria una scuola di alta formazione che sappia offrire percorsi didattici utili a entrare nel mondo del lavoro".