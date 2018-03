Una denuncia per tranello del resto

Avrebbe messo in atto, in un negozio di Orvieto, la truffa "rendez moi", conosciuta anche come "tranello del resto", un uomo di origine campana denunciato dai carabinieri con l'accusa di falsificazione e spendita di banconote false.

In base a quanto accertato dai militari dopo la denuncia di un commerciante, si è presentato alla cassa per pagare prodotti di scarso valore con 100 euro risultati contraffatti, creando poi confusione nel cassiere e riuscendo ad intascare una quantità di resto molto vicina alla banconota stessa. I carabinieri della compagnia di Orvieto sono ancora la lavoro per verificare se la persona denunciata è la stessa che si è resa responsabile di analoghi raggiri avvenuti negli ultimi giorni sempre nell'orvietano.

Intanto, la banconota da 100 euro contraffatta è stata posta sotto sequestro e verrà inviata agli uffici della Banca d'Italia per ulteriori accertamenti tecnici.