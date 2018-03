Ricostruzione pubblica, cantieri per 300 milioni

Si è riunito a Perugia il Comitato istituzionale dell'Umbria, presieduto dalla presidente della Regione e vice commissario per la ricostruzione, Catiuscia Marini, cui hanno partecipato i sindaci di tutta l'area del cratere e rappresentanti di tutte le altre amministrazioni comunali dove sono stati registrati danni in seguito agli eventi sismici. "Stiamo ormai entrando nella fase operativa della ricostruzione sia pubblica che privata - ha detto Marini - ed occorre definire e condividere percorsi ed obiettivi tesi a velocizzare e semplificare il più possibile tali processi. Per ciò che riguarda la ricostruzione pubblica, grazie alla definizione dei diversi piani per le scuole, gli edifici pubblici e strategici, le chiese e gli interventi relativi al rischio idrogeologico, nei prossimi mesi dovranno essere avviati cantieri per un ammontare complessivo, per la sola Umbria, di oltre 300 milioni di euro".