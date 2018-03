Premio per farine Molini Spigadoro

Le farine prodotte dalla Molini Spigadoro di Bastia Umbra hanno ricevuto il riconoscimento di "Prodotto dell'anno 2018", attribuito in base al voto dei consumatori a quei prodotti che hanno ottenuto il punteggio più alto per innovazione e soddisfazione del consumatore. Alla trentesima edizione, è considerato il risultato della più importante ricerca di mercato sull'innovazione in Italia e coinvolge 12 mila consumatori di età compresa tra 15 e 65 anni che votano i loro prodotti preferiti.

In particolare, ad ottenere il prestigioso riconoscimento, nell'ambito della categoria farine - si legge in un comunicato diffuso da Confindustria -, sono state due linee di prodotti di Molini Spigadoro: Farine Mix e Gusto&Colore. Si tratta di prodotti clean label, che hanno cioè una etichetta trasparente e comprensibile, realizzati con ingredienti "100% naturali" senza aggiunta di elementi di sintesi.