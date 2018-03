Parlamentari Lega incontrano De Micheli

I parlamentari della Lega, Stefano Candiani, Virginio Caparvi e Luca Briziarelli, hanno incontrato la commissaria straordinaria per la ricostruzione, Paola De Micheli. Affrontando le questioni legate al sequestro del centro Boeri e all'eventuale "rallentamento che il processo di ricostruzione potrebbe subire nel periodo di transizione tra il Governo uscente e quello futuro".

"Relativamente al sequestro del centro Boeri, è confermato che i contenuti dell'ordinanza citata per la realizzazione della struttura sono gli stessi utilizzati per il terremoto de L'Aquila e replicati in Emilia, senza alcuna conseguenza negativa sul piano formale e giudiziario. Come Lega auspichiamo, quindi, che la Cassazione confermi le interpretazioni normative sin qui utilizzate e che quindi si giunga rapidamente al dissequestro. De Micheli ha poi confermato che la figura del Commissario resterà operativa e i processi in corso non subiranno rallentamenti, nonostante il periodo di transizione i due Governi".