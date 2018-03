Liberati (M5s), proroga per schede Aedes

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - "Non può neppure essere messa in discussione la necessità di prorogare i tempi per la presentazione da parte dei tecnici delle schede Aedes e dei progetti per interventi di tipo B. Il termine per la prima scadenza è il 31 marzo e per la seconda il 30 aprile": lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle nell'Assemblea legislativa, Andrea Liberati, secondo cui - è detto in un comunicato della Regione - "è del tutto evidente che la ricostruzione è ferma al palo, mentre intoppi e arretratezze della macchina burocratica non rendono minimamente realistici questi termini di scadenza che, dunque, debbono essere prorogati".

In una nota firmata dai consiglieri regionali M5S delle quattro regioni colpite dal sisma, Liberati afferma di ritenere "necessario che la nuova data di scadenza venga indicata avendo contezza di quella che è la reale situazione e dei tempi che si rendono necessari per lo smaltimento delle pratiche e non indicando nuovamente date che valgono solo sulla carta ma sono fuori dalla realtà".