Incendio in sala prelievi ospedale Foligno

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio in una delle cinque sale prelievi dell'ospedale di Foligno, probabilmente a causa di un corto circuito. Nessun problema per le persone ma la stanza è stata invasa dal fumo che insieme al forte calore hanno danneggiato arredi e materiali.

Subito è scattato il sistema antincendio con la chiusura delle porte "tagliafuoco" anche se non sono mai divampate le fiamme. La squadra di sicurezza interna all'ospedale e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i locali.

L'assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, ha subito compiuto un sopralluogo accompagnato da tecnici. "Il sistema di sicurezza - ha detto - ha funzionato sto perfettamente. Non c'è stata alcuna interruzione delle attività sanitarie, grazie anche al pronto intervento della squadra di tecnici interna alla struttura. Domani tutti i servizi verranno garantiti, in spazi attigui. C'è il massimo l'impegno per ripristinare nel più breve tempo possibile l'uso dei locali danneggiati".