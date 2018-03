Guarducci si è dimesso da assessore Assisi

Eugenio Guarducci si è dimesso da assessore alla Cultura e al turismo del Comune di Assisi.

Il sindaco Stefania Proietti, la Giunta e la maggioranza consiliare ne "hanno preso atto" rivolgendogli "un sentito ringraziamento per l'importante opera spesa in favore della Città di Assisi". "In un momento di particolare disagio derivante dai noti eventi calamitosi del 2016, che hanno provocato un danno indiretto significativo nel settore del turismo - sottolinea il Comune in una nota -, la sapiente e immaginifica attività di Eugenio Guarducci ha fatto sì che ci fosse una inversione di tendenza, riscontrabile e certificabile dai dati statistici di arrivi e presenze. Questo si deve alle sue tante iniziative, che hanno riportato all'attenzione regionale e nazionale la Città di Assisi".