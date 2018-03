Gentiloni, ricostruzione resterà priorità

"Sono certo certo che la questione della ricostruzione" delle zone terremotate "resterà in cima all'agenda di governo, come lo è stata in questi mesi e anni, per i prossimi mesi e i prossimi anni". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni alla presentazione del 'Rapporto Ambiente di Sistema (Snpa) - Annuario dei dati ambientali (Ispra)' a Montecitorio.

Parlando del panorama che riguarda il suolo, l'assetto idrogeologico, il consumo di suolo", Gentiloni ha osservato che esso registra "una consapevolezza accresciuta: i governi hanno destinato molte risorse al risanamento, 12 miliardi".