De Micheli, non avere paura della fatica per ricostruire

"La fiaccola che viene portata di corsa assume un significato speciale. Correre vuol dire per me anche crescere e rinascere, sacrificio e pazienza.

Soltanto se continueremo tutti insieme a non avere paura della fatica riusciremo a ricostruire Norcia più bella di prima": lo ha detto la commissaria straordinaria alla ricostruzione, Paola De Micheli, a Norcia per l'arrivo della fiaccola benedettina.

E riferendosi al governo che verrà, la commissaria ha voluto tranquillare i cittadini in piazza. "Non smetteremo di esservi vicini - ha sottolineato - assieme ai vostri amministratori e continueremo a fare di tutto per permettere ai bambini qui presenti di poter continuare vivere in un posto così meraviglioso".

"La fiaccola di San Benedetto - ha detto il vescovo Renato Boccardo - arriva un momento di grande fatica dove i segnali di ricostruzione sono ancora troppo pochi. La fiaccola è la luce e porta un messaggio di speranza, speriamo anche una iniezione di concretezza".