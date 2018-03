Sindacati, riprendere confronto su Ast

"Riprendere rapidamente il confronto davanti al Governo italiano con la proprietà ThyssenKrupp, come da impegni presi in sede del ministero dello Sviluppo economico nell'ultimo incontro, per conoscere i nuovi assetti societari e le strategie future": lo chiedono le segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb, insieme alle rsu di Ast, riunite per fare il punto della situazione dell'acciaieria di Terni.

Al fine di risollecitare i soggetti interessati a far sì che tale incontro avvenga nel più breve tempo possibile, i sindacati ritengono utile riaggiornare la situazione del sito con la presidente della Regione, Catiuscia Marini, e i parlamentari eletti in Umbria. "Per condividere - si legge in una loro nota - quanto si sta determinando all'interno del sito, per evidenziare loro le nostre preoccupazioni e per chiedere un loro interessamento diretto".