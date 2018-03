Progetto mimosa in farmacie Umbria

Farmacie come primi "centri di ascolto" per le donne vittime di violenza e quindi presidio informativo per la campagna di sostegno e prevenzione contro quello che è considerato un vero e proprio "fenomeno sociale".

E' il 'Progetto mimosa', nato a Napoli che ora vedrà anche tutte le farmacie umbre al centro dell'iniziativa.

Farmacie che, oltre ad avere personale formato per fornire tutte le spiegazioni, esporranno sui banconi locandine e brochure contenti i riferimenti e i numeri telefonici dei principali centri di ascolto accreditati sul territorio e ai quali le donne possono rivolgersi.

Il progetto coinvolge Federfarma e l'Associazione farmaciste insieme. In prima fila nel sostenere il progetto la Regione, con la presidente Catiuscia Marini. "Accanto al lavoro di istituzioni, forze dell'ordine e magistratura - ha detto - sono felice che ora si aggiunge questo ulteriore importante presidio e quindi ringrazio la rete delle farmacie umbre e di quelle rurali per aver aderito al progetto".