Parcheggi a costo agevolato per utenti Frecciarossa

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - Tariffe agevolate per gli utenti del Frecciarossa (ma anche di altri treni) nei parcheggi dell'area di Fontivegge, a Perugia. L'iniziativa riguarda Autosilo, Fonti di Veggio, parking Bellocchio e Garage Sicilia, per circa 700 posti complessivi. Il costo sarà di otto euro al giorno, 18 per l'intera settimana e 25 per la sosta mensile.

Sarà sufficiente mostrare la prenotazione del treno per potere riservare il posto auto nel parcheggio prescelto a costi agevolati.

Il Comune di Perugia ha rilevato che subito dopo l'attivazione del Frecciarossa si è evidenziato il problema dei parcheggi. L'amministrazione si è, così, immediatamente attivata per reperire una "soluzione adeguata". "E' stata l'occasione per una ulteriore regolamentazione della sosta in città - ha detto l'assessore alla Mobilità Cristiana Casaioli in una conferenza stampa - cercando di venire incontro alle esigenze dei cittadini, garantendo loro anche una maggiore sicurezza".

(ANSA).