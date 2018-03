Gen. De Leverano visita Polo armi Terni

Prima visita al Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni, del generale di corpo d'armata Luigi Francesco De Leverano, nuovo comandante della logistica dell'esercito. Ad accoglierlo il direttore della struttura, colonnello Giuseppe Dei Bardi, con il quale ha visitato lo stabilimento e incontrato il personale.

"E' stata una giornata altamente positiva - ha spiegato all'ANSA il gen. De Leverano -, un primo giro preliminare per rendermi conto delle realtà lavorative di questa fabbrica, dove sono presenti eccellenze che possono costituire il traino e il gancio per poter ritornare a degli standard di primo piano".

Secondo De Leverano anche "la vicinanza delle acciaierie può rappresentare un elemento importante per qualsiasi mezzo e sistema d'arma che l'Esercito sta impiegando, sia in Italia sia fuori". Proprio all'estero - ha ricordato il generale - "i nostri mezzi fanno bella mostra di sé, talché alcuni Paesi alleati ci chiedono di averne o in prova o in sperimentazione".