E' tornata la neve su Appennino umbro

E' tornata la neve sull'Appennino umbro-marchigiano attorno ai mille metri di quota. Castelluccio di Norcia e il monte Vettore sono imbiancati.

Il quadro meteo del centro funzionale della Protezione civile regionale parla di un ulteriore peggioramento delle condizioni climatiche su tutta l'Umbria, con temperature in calo specialmente nella giornata di mercoledì, quando sono previste nevicate anche a bassa quota, specie nella parte centro-settentrionale della regione.

Oggi sono previste precipitazioni piovose su tutta l'Umbria, nevicate in Appennino a quota 1.200 metri.

Martedì 20 marzo annunciato un nuovo peggioramento a partire dal pomeriggio con nevicate sopra i 700 metri di quota e temperature minime in diminuzione.

Mercoledì attesa la nuova perturbazione con temperature in sensibile calo rispetto alle medie del periodo.