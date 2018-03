Donazione ospedale a posto regali nozze

Invece dei regali, per le loro nozze hanno chiesto donazioni per acquistare apparecchiature e arredi per la terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Perugia. "Avevamo già tutto e abbiamo pensato ai bambini in ospedale", hanno spiegato Guido Pecetti e Rossella Innocenti.

"Anche per rafforzare la sensibilità sempre avuta rispetto alle sofferenze dei bambini, mia moglie ed io abbiamo deciso di sostituire i regali di nozze con una raccolta fondi da mettere a disposizione dell'ospedale" spiega Pecetti, imprenditore del settore edile, attraverso l'ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia. "Ora gioiamo nel sapere dalla responsabile della struttura dottoressa Stefania Troiani - aggiunge - della utilità delle apparecchiature acquisite. Abbiamo capito che anche con risorse limitate è possibile realizzare importanti progetti a favore dei bambini, come era nei nostri desideri".