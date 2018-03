A Cascia la fiera del Capo lanuto

A Cascia seconda edizione della fiera del "Capo lanuto". Si terrà il 13, 14 e 15 aprile ed è dedicata al mondo e ai prodotti della pastorizia.

Dopo la prima edizione di un anno fa, quando l'attenzione venne monopolizzata dall'antica tradizione sarda della "sa paradura", con la donazione di mille pecore da parte dei pastori isolani, anche quest'anno si rinnova l'ormai consolidata amicizia tra la Sardegna e la gente di Cascia. Al punto che è in programma una "sa paradura" di ritorno: nei primi giorni di giugno i 38 pastori casciani, in segno di ringraziamento, porteranno altrettanti agnelli in Sardegna, consegnandoli a chi 12 mesi fa si privò di alcune sue pecore.