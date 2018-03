Sdegno Marini per aggressione a cinesi

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Esprime "preoccupazione e sdegno" la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, per l'episodio di violenza a sfondo razzistico subito da due giovani cinesi a Perugia.

"Si tratta di un fatto gravissimo - ha detto la presidente - e sarà mia cura scrivere una lettera di scuse all'ambasciatore cinese a Roma sottolineando che la comunità umbra, da sempre caratterizzata da spirito di accoglienza e solidarietà, intende prendere distanza da quanto accaduto, anche alla luce del fatto che Perugia, da decenni, ospita un grande numero di studenti cinesi iscritti ai corsi dell'Università per Stranieri".

E non solo: "Ci tengo a ricordare - ha detto Marini - che la comunità cinese presente in Umbria si caratterizza per il pieno rispetto e la fattiva laboriosità riscontrabile in tutte le imprese in cui opera e nel tessuto sociale in cui i cinesi vivono. Un motivo in più questo, per prendere distanza dall'episodio avvenuto a Perugia, messo in atto da alcuni ragazzi italiani".