Ragazzo accoltellato a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Un ragazzo egiziano di 19 anni è stato accoltellato a Perugia nella serata di venerdì 16 marzo e si trova ora ricoverato all'ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Sull'episodio sono in corso indagini da parte della polizia.

Secondo quanto si è appreso in questura, il ragazzo ha riferito di essere stato aggredito da un altro straniero, ma non della sua nazionalità. Al momento non emergono altri particolari.

L'episodio è avvenuto intorno alle 21.30, probabilmente in zona Cortonese. Il ferito sarebbe poi riuscito a trascinarsi fino a Fontivegge dove qualcuno lo ha visto e ha avvertito il 118. Il ragazzo ha riportato una ferita al torace ed è ricoverato con riserva di prognosi.