Due ragazzi cinesi aggrediti a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Due ragazzi di origini cinesi sono stati aggrediti e malmenati, a Perugia, probabilmente da un gruppo composto da sei o sette giovani italiani.

L'episodio (confermato all'ANSA dai carabinieri, che stanno compiendo accertamenti sull'accaduto) è riportato oggi dal quotidiano la Nazione che riferisce il racconto delle due presunte vittime dell'aggressione. "I cinesi sono cani stupidi, in ginocchio altrimenti vi picchiamo": anche questa frase sarebbe stata rivolta ai due ragazzi, aggrediti nella serata del 13 marzo nel centro storico della città, riportando contusioni al volto ed ecchimosi varie, medicate al pronto soccorso.

Rifondazione comunista di Perugia "esprime - in una nota - la sua solidarietà ai due ragazzi cinesi", chiedendo che "le istituzioni cittadine prendano una posizione inequivocabile contro un gesto platealmente razzista, non derubricabile, come spesso si fa, a comuni liti di strada".