Decaro, in emergenza superare i vincoli

"I vincoli paesaggistici in situazioni di emergenza come quella di un terremoto vanno superati, altrimenti non si costruisce più e non resta che chiudere i comuni e spostare la popolazione altrove": lo ha detto il presidente dell'Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari, intervenendo alla trasmissione "Radio Anch'io", di Rai Radio1.

Che si è occupata del sequestro del centro polivalente di Norcia, che ha portato anche agli avvisi di garanzia nei confronti del sindaco Nicola Alemanno e dell'architetto Stefano Boeri.

"Il concetto di temporaneità che accompagna la realizzazione delle strutture va interpretata - ha sostenuto Decaro - perché devono poter essere smontate, ma, anche se temporanea, comunque rispondere a dei requisiti antisismici".