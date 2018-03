Bertolaso, sindaci spesso lasciati soli

"I sindaci oggi sono in prima linea e spesso lasciati soli a sé stessi nell'affrontare situazioni e prendere decisioni anche superiori alle loro capacità e alle loro strutture organizzative": lo ha detto Guido Bertolaso, già capo della Protezione civile nazionale, intervenendo a "Radio Anch'io" di Rai Radio 1 che si è occupato del caso Norcia.

"Occorre una figura di riferimento - ha sostenuto Bertolaso - in grado di dialogare e prendere decisioni congiunte anche con la magistratura come è già accaduto in passato".

L'ex capo della Prociv ha evidenziato che "oltre a fare piani di emergenza, serve un grande programma di prevenzione e ristrutturazione delle aree a rischio del Paese".