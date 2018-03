Battiston, aerospazio umbro è eccellenza

"In Umbria abbiamo vari esempi di eccellenza, a livello accademico e negli enti di ricerca, fino all'industria": così il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), Roberto Battiston, a Perugia per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli studi, ha messo l'accento sulla situazione dell'aerospazio in Umbria. "Un settore trainante e in crescita" ha detto.

Una "tradizione molto forte" per Battiston c'è dal lato universitario. "Il Dipartimento di fisica - ha sottolineato - ha ospitato e ospita importanti esperimenti di ricerca come quello lanciato in Cina recentemente per lo studio dei terremoti che ha avuto origine da un finanziamento della consulta delle Casse di risparmio dell'Umbria a dimostrazione di uno sforzo congiunto che viene anche dal sistema a sostengo della cultura e della ricerca. Abbiamo poi degli esempi importanti come il laboratorio di ricerca a Terni".

Battiston non dimentica i privati, con "industrie importanti" che hanno sede in Umbria".