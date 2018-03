Un solo biglietto per 16 musei umbri

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Visitare con un unico biglietto i musei di 12 città: è possibile in Umbria, grazie al biglietto unico del circuito "Umbria Terre Musei - 12 città un solo tesoro", che permette l'accesso a un totale di sedici siti ad Amelia, Bettona, Bevagna, Cannara, Cascia, Deruta, Marsciano, Montefalco, Montone, Trevi, Umbertide e Spello (Comune capofila della convenzione Terre & Musei).

L'iniziativa, promossa dalla Regione e prodotta da Sistema Museo, è stata presentata a Perugia in una conferenza stampa a Palazzo Donini.

Il biglietto unico è acquistabile in ogni struttura e può avere validità di 15 giorni o tre mesi. La tariffa intera è di sette euro, con due fasce di riduzione di cinque e due euro. Per i residenti il biglietto è ridotto, mentre l'ingresso nella struttura della propria città resta gratuito.

Alla produzione del biglietto unico è stata affiancata la realizzazione di un'immagine coordinata per la comunicazione e promozione.