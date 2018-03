Sindaco Norcia, e ora cosa devo fare?

"La nostra comunità è scossa da questo nuovo provvedimento, a questo punto mi chiedo cosa fare. Devo chiudere le nuove scuole? Devo buttare fuori la gente dalle casette? Devo dire ai ristoratori che i ristoranti provvisori non si possono aprire? Tutte queste strutture sono realizzate con la stessa tipologia con cui è stato costruito il centro Boeri sequestrato": lo ha sottolineato il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, durante la conferenza stampa che ha tenuto in piazza San Benedetto.

"Qualcuno ci deve dire come ci dobbiamo comportare - ha chiesto Alemanno - perché ci troviamo in mezzo a una diatriba tra due pezzi dello Stato, la magistratura e il Dipartimento nazionale di protezione civile che ha emanato le ordinanze a cui noi ci siamo attenuti per costruire le strutture che hanno permesso ai nostri territori di tornare a vivere".