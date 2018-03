Norcia: a rischio stagione teatrale

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 14 MAR - Il sequestro del centro polivalente di Norcia mette a rischio il proseguo della stagione teatrale.

Aperta lo scorso 7 marzo con lo spettacolo portato in scena, proprio nel centro realizzato dall'architetto Stefano Boeri, da Luca Barbareschi, adesso si dovrà arrestare per mancanza di spazi. È quanto trapela dall'amministrazione comunale.

Il prossimo spettacolo in programma era previsto per il 22 marzo con "D'Annunzio segreto" di Edoardo Sylos Labini. Il 25 marzo, sempre al Boeri, ribattezzato "Norcia 4.0", era in programma un concerto di Umbria classica. (ANSA).